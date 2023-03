Cadavere di un uomo in mare, la sua auto bloccata nella sabbia

FALCONARA - Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare nel pomeriggio di oggi a Rocca Priora. Si tratta di un 83enne che, secondo i primi accertamenti, si sarebbe tolto la vita. In spiaggia anche la sua auto, bloccata nella sabbia. Sono intervenuti i carabinieri e il 118, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Il cadavere è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto. Dinamica in fase di accertamento.