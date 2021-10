«C'è una persona in mare», scattano le ricerche: trovato un cadavere sul litorale

La Capitaneria di Porto di Ancona è stata impegnata nelle ricerche di una persona segnalata in mare lungo il litorale tra Numana e Porto RecanatI, purtroppo ritrovata senza vita.

Nel primo pomeriggio odierno, la Capitaneria di Porto di Ancona è stata impegnata nelle ricerche di una persona segnalata in mare lungo il litorale tra Numana e Porto RecanatI, purtroppo ritrovata senza vita. Con condizioni metereologiche e del mare proibitive, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona ha coordinato l’intervento disponendo l’impiego di pattuglie terrestri, di due mezzi nautici e di mezzo aereo, proveniente dal 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara. Le operazioni di ricerca si sono protratte per oltre due ore e sono continuate fino al ritrovamento di un cadavere sul litorale in località Scossicci, nel Comune di Porto Recanti.

