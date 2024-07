«Correte, c’è un cadavere», ma era un ragazzo che dormiva interamente coperto da un telo bianco

ANCONA – L’allarme è scattato dopo una telefonata che riferiva di un cadavere il quale giaceva in un giardino, interamente avvolto da un lenzuolo. L’arrivo del personale sanitario della Croce Gialla, sul posto – in zona quartiere Adriatico – con l’ausilio dell’automedica, ha però svelato l’arcano: si trattava di un ragazzo addormentato nel bel mezzo della vegetazione, che si era completamente coperto con un telo bianco tanto da farlo sembrare un corpo senza vita. Il giovane ha poi raccontato di aver avuto un diverbio con la sua fidanzata ed aveva deciso di andare a dormire in giardino, scatenando la preoccupazione di chi aveva pensato al peggio.