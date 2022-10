Spara agli uccelli, ma dalla propria auto e dove la gente passeggia: cacciatore nei guai

CASTELFIDARDO - Spara agli uccelli, ma dalla propria auto parcheggiata accanto all'Ossario anziché da una postazione dedicata e protetta. A finire nei guai è stato un cacciatore di 75 anni, denunciato dai carabinieri. A segnalare tutto ai militari sono stati alcuni passanti. L'uomo aveva il fucile in mano e aveva già ucciso alcuni passeri ma proprio in una zona, la Selva, in cui molte persone vanno a passeggiare. La caccia in quell'area è consentita, ma solo in alcune zone e comunque non dall'automobile. Sequestrati i fucili.