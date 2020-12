Caccia all'uomo per vendicare il padre: denunciato 17enne

Come in una sadica battuta di caccia si aggirava per le vie della città brandendo un bastone di un metro. La preda da stanare era un uomo che, pochi minuti prima, aveva avuto un litigio con il titolare del fast food, ovvero suo padre. Denunciato ieri dai carabinieri di Falconara Marittima un 17enne di origine pakistana.

Il giovane, venuto a conoscenza del diverbio tra i due, ha deciso di prendere la situazione in mano, ha impugnato l'arma e ha iniziato a cercare il cliente. La caccia all’uomo ha destato preoccupazione tra i passanti, che hanno allertato subito le forze dell’ordine, intercettandolo, mentre si aggirava in via Flaminia. I militari hanno sequestrato l’arma, denunciando a piede libero il giovane all’autorità giudiziaria minorile per il reato di porto abusivo di strumenti atti ad offendere.