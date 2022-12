Paura durante la battuta di caccia, mira ad un cinghiale ma colpisce un collega

ARCEVIA - Una battuta di caccia che poteva finire in tragedia. Nel pomeriggio di ieri un uomo è stato colpito da un suo collega nel tentativo di sparare ad un cinghiale. E' successo tra i boschi del monte Sant'Angelo, ad Arcevia.

L'incidente durante il passaggio di un ungulato a pochi metri dai cacciatori. Il colpo ha mancato l'animale ed ha colpito un altro cacciatore ad un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno preso in cura il ferito e lo hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita.