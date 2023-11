«C'è un uomo privo di sensi al cantiere», arriva la polizia ma lui è soltanto ubriaco

ANCONA - «Intervenite lungo il corso, c'è un uomo privo di sensi a terra». E' questa la chiamata arrivata nella serata di ieri agli operatori della Polizia di Ancona. Immediatamente gli agenti sono giunti sul posto, lungo Corso Carlo Alberto, trovando un uomo disteso su alcune tavole di legno sotto il ponteggio di un cantiere.

L'uomo, un 45enne romeno, versava in condizioni di incoscienza a causa dell'abuso di sostanze alcoliche. Riusciti con difficoltà a fargli riprendere conoscenza, i poliziotti hanno allertato il 118. Il 45enne è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti.