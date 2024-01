Bypass ferroviario, chiuso per tre mesi un tratto stradale: come cambia la viabilità

FALCONARA - I lavori per la realizzazione del bypass ferroviario arrivano in via delle Caserme, dove sarà necessario chiudere al traffico il tratto compreso tra via Conventino e via Castellaraccia. VivaServizi dovrà infatti eliminare le interferenze delle condotte idriche e fognarie con il nuovo tracciato, per questo ha chiesto l’interdizione alla circolazione stradale nel tratto interessato, per permettere agli operai di eseguire i lavori in sicurezza. L’intervento interesserà tutta la carreggiata. Sarà realizzata una nuova infrastruttura lungo via Caserme, che sarà collegata con il depuratore Vallechiara, che si trova nella stessa via.

Il cantiere partirà lunedì prossimo, 22 gennaio e la durata stimata è di circa tre mesi. Durante tutta l’esecuzione dei lavori i veicoli provenienti da via dell’Aeroporto e diretti alla Statale Adriatica saranno deviati in via Conventino. I mezzi con un carico maggiore di 3,5 tonnellate dovranno imboccare lo svincolo della Statale 16 a Case Unrra. Il consiglio rivolto a tutti i conducenti in transito provenienti dalla Vallesina, che non devono fermarsi nei centri abitati, è comunque quello di imboccare la Statale 76 fino allo svincolo per la Statale 16, in modo da non congestionare il traffico all’interno della frazione di Castelferretti e del quartiere di Case Unrra. Le indicazioni con i percorsi consentiti saranno installate lungo la strada, attraverso la segnaletica verticale provvisoria.

I veicoli che dovranno raggiungere le attività e le abitazioni nel tratto senza sbocco di via Castellaraccia che inizia via Caserme, dovranno invece passare per la Statale Adriatica (via Flaminia per chi proviene da sud) e svoltare in via Caserme all’altezza dell’ex caserma Saracini.