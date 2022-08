Minacce all’avvocato: recapitata una busta anonima, dentro c’è veleno per topi

SENIGALLIA - Busta anonima con veleno per topi. A riceverla è stato ieri l’avvocato Corrado Canafoglia, commissario Straordinario della Fondazione “Città di Senigallia”. La busta, recapitata in sede, conteneva all’interno due sacchetti rotti, da cui era fuoriuscito il veleno per i ratti. Non c’è stata fortunatamente nessuna conseguenza per Canafoglia, né per i dipendenti venuti a contatto con la busta prima di lui. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine e la procura procederà, per ora, contro ignoti.

Non è la prima volta che Canafoglia riceve minacce: lo scorso anno aveva ricevuto una lettera minatoria, sempre anonima, indirizzata sia a lui che al Cda di allora.