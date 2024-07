ANCONA – Sciopero nazionale nel trasporto pubblico per domani, giovedì 18 luglio 2024. Per la precisione gli autoferrotranvieri incroceranno le braccia per 4 ore: dalle 11,30 alle 15,30. A tal proposito Conerobus fa sapere che il servizio sarà quindi garantito dall’inizio e fino alle 11,29, per riprendere poi dalle 15,31.