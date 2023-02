Viabilità caos al Del Conero, l’opposizione chiede di ripristinare i bus navetta: «Almeno nei match clou»

ANCONA - Durante le partite più a rischio scatta il piano sicurezza che comprende anche la viabilità speciale. Ovvero al Del Conero si può arrivare solo da nord, ma ciò determina una serie di criticità nel post partita per l’uscita dei mezzi dal parcheggio. In pratica si forma un imbuto da cui se ne esce solo dopo lunghe attese. Perciò, durante il consiglio comunale odierno (20 febbraio) i consiglieri di opposizione Angelo Eliantonio, Marco Ausili e Maria Grazia De Angelis hanno depositato un atto collegato all’ordine del giorno per cui si richiede di ripristinare in collaborazione con Conerobus il servizio di bus navetta gratuito in un numero congruo a soddisfare la necessità di raggiungimento dell’area dello stadio, almeno in occasione dei match in cui si prevede l’entrata in vigore dell’ordinanza di viabilità speciale. «Servirebbe come incentivo agli anconetani a lasciare le auto nei parcheggi scambiatori - spiega il consigliere Eliantonio - così da evitare pesanti rallentamenti e ingorghi in uscita dallo stadio».