Buona la prima per il convegno sull’Economia del Turismo. Il Ministro Santanchè: «Sfruttiamo poco il Made in Italy»

FILOTTRANO - La Regione Marche batte molto sulla valorizzazione delle aree interne e delle tradizioni locali. Tanto che è stato promosso anche un bando per l’erogazione di contributi destinati alle associazioni che propongono progetti per la valorizzazione dei dialetti marchigiani. E a Filottrano si è appena concluso il convegno “Il Palcoscenico dei Borghi e lo Spettacolo del Made in Italy – Arte, fascino e turismo incontrano i Fondi di investimento esteri”, organizzato dal Fondo Virgo e dal stilista Luca Paolorossi. Un’iniziativa che ha visto un grande successo di partecipazione. In sala, oltre alla sindaca di Filottrano Lauretta Giulioni e le autorità locali tra cui il Presidente della Regione Francesco Acquaroli, erano presenti Alessandro Sallusti (direttore di Libero Quotidiano), Beppe Convertini (Linea Verde Rai), Francesco Giorgino (giornalista Rai e Docente di Comunicazione e Marketing LUISS), Luca Telese ( giornalista de LA7). Mentre il Ministro del Turismo Daniela Santanchè è intervenuta con un videomessaggio: «Noi sfruttiamo troppo poco il Made in Italy che, però, è il terzo marchio al mondo - ha detto il Ministro -. Sappiamo che i turisti scelgono la nostra nazione e scelgono i prodotti e le eccellenze della nostra terra come l'enogastronomia e la moda, ad esempio. Io credo che il turismo dovrebbe copiare da settori come quello del fashion e dell'automotive che sono settori che hanno saputo comunicare molto bene e usare moltissimo il marchio del Made in Italy. Il mio obbiettivo è quello che, in questi cinque anni, se lavoriamo in squadra tutti insieme, riusciamo a far diventare il turismo la prima azienda della nostra nazione».