Combattere il bullismo con il rispetto delle regole, la Polizia incontra giovani e famiglie

SENIGALLIA- Nella mattinata odierna, al parco della Pace, si è svolta una bella ed interessante iniziativa organizzata dall’Associazione Famiglie della Parrocchia del Duomo, unitamente all’Accademia Pugilista Senigallia, cui ha presenziato anche personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Senigallia. La mattinata è stata dedicata a parlare di argomenti attinenti al bullismo, sono stati forniti consigli e suggerimenti su come comportarsi. Si è poi tenuta una mini seduta di allenamento di pugilato con maestri dell’Accademia Pugilistica.

Poi è stato il turno della Polizia che, oltre a parlare delle proprie funzioni e delle attività che quotidianamente svolge, ha fornito alcuni consigli in tema di bullismo e sull’importanza del rispetto delle regole di convivenza. Alla fine, gli agenti hanno fatto conoscere ai piccoli presenti uno dei mezzi in uso per i servizi su strada in cui i poliziotti sono giornalmente impiegati.