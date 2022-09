Baschi, bodycam e uniforme in giro per il quartiere. Dai bulli al decoro urbano: «Occhi in più per la sicurezza del Piano»

ANCONA - Il figlio picchiato dai bulli per ben tre volte, da lì la decisione di fondare a giugno l’associazione “O.D.V. Delta Uno”. I volontari presieduti da Andrea La Fata camminano lungo le vie (soprattutto) del Piano e non solo con uniforme, basco e bodycam. Se succede qualcosa non possono intervenire materialmente, solo filmare e chiamare in tempo reale le forze dell’ordine. Il fondatore, nato e cresciuto proprio al Piano, spiega il progetto: «Non vogliamo sostituirci alle pattuglie, solo dare qualcosa in più». Da inizio estate i volontari hanno prestato servizio di deterrenza e sorveglianza anche alla mensa di Padre Guido e alle giostre del Passetto dopo il blitz dei vandali. In alcuni giorni della settimana percorrono le strade del Piano, osservando ma anche richiamando chi non si curano del decoro urbano. Ascoltano anche le difficoltà commercianti e residenti «Sono nato qui e conosco ogni angolo del Piano- spiega Andrea- sono andato negozio per negozio e ho incontrato qualche abitante. Ho riscontrato dei problemi di vivibilità, soprattutto in corso Carlo Alberto, anche se nulla di eclatante. C’è qualche elemento che fa il “gallo”, ma devo dire nulla di troppo preoccupante. Quello che voglio fare è solo aiutare le forze dell’ordine ad avere degli occhi in più sulla zona».

Sì, ma perché? «Volevo fare qualcosa soprattutto per i giovani aggrediti dalle bande che vanno in giro per la città, aiutarli anche a livello umano facendoli parlare. Qualcuno è rimasto traumatizzato come mio figlio all’inizio. Abbiamo fatto anche dei corsi gratuiti di autodifesa cercando di restituire loro il coraggio e la voglia di tornare a uscire. Volevo fare qualcosa e mi è venuta questa idea anche grazie a un mio amico che a Perugia, con le sue “sentinelle” opera già da 11 anni».

La Delta Uno lavora in base a un tesserino di safety security bene in vista sul'unforme. «Devo dire che il questore ha fatto tanto, devo dirgli grazie. Quando gli ho esposto il problema di mio figlio lui ha rafforzato le pattuglie in centro e si è visto. Ripeto, vorrei solo che prendesse questa mia iniziativa come degli occhi in più sulla città, vorremmo essere presenti per più giorni alla settimana e anche in più zone». Il prossimo corso di autodifesa sarà tenuto da Mattia Leoni, della società Krav Maga Dorica Defense System. «Cerchiamo anche nuovi volontari- spiega Andrea- donne o uomini che ci possano dare una mano per questi servizi che non sono solo di osservazione, ma anche servizi di vigilanza privata o a offerta libera». Messaggio ai bulli? «Sono stato ragazzo anche io, so cosa significa frequentare la strada, dobbiamo aiutare gli altri se hanno problemi e parlare con loro, ancora meglio se tra coetanei».