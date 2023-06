Cattivi odori dallo stabilimento, non era inquinamento. Riconosciute solo le esalazioni: una condanna

ANCONA – È finita con una condanna a due mesi, solo per uno degli imputati, per il reato di getto pericoloso di cose il processo a carico della ditta Bufarini di Castelferretti nel comune di Falconara.. Il procedimento, arrivato a sentenza oggi pomeriggio al tribunale di Ancona, davanti al giudice Corrado Ascoli, era quello relativo alle puzze che per cinque anni hanno tormentato i residenti di via Saline, nella frazione di Castelferretti. Imputati erano il direttore tecnico Giordano Bufarini e l’amministratore delegato della ditta Matteo Caimmi. L’azienda è specializzata nello stoccaggio e trattamento di rifiuti. Le accuse: inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose. Imputata era anche la società “Eredi Raimondo Bufarini servizi ambientali”, per la responsabilità amministrativa. La condanna a due mesi è arrivata solo per Caimmi, pena sospesa. Sono state riconosciute solo le esalazioni dopo il 24 giugno 2018. Quelle precedenti, degli anni 2015, 2016 e 2017 sono state dichiarate prescritte quindi il giudice ha deciso per il non luogo a procedere.

I due imputati e la società sono stati assolti dall’accusa di inquinamento ambientale perché il fatto non sussiste. Caimmi dovrà pagare una provvisionale di 5 mila euro al Comune di Falconara, parte civile con l’avvocato Roberto Tiberi, e 2.500 euro al comitato Ondaverde e ad un gruppo di cittadini parte civile con gli avvocati Monia Mancini e Francesca Petruzzo. Gli imputati e la società erano difesi dagli avvocati Cinzia Molinaro dello studio Scaloni e Leonardo Filippucci. Novanta giorni per le motivazioni.

A far scattare una inchiesta, coordinata dal pm Irene Bilotta, era stato un esposto fatto nel 2015 dai residenti che da giorni sentivano esalazioni insopportabili salire nelle loro case. Erano seguiti gli accertamenti del Noe a caccia degli sversamenti. Un problema molto sentito a Castelferretti.