Un buco per guardare nello spogliatoio delle donne. Blitz della polizia in un centro sportivo

ANCONA - È arrivata la polizia questa mattina, in un centro sportivo del capoluogo dorico. È stato trovato un buco sulla parete dello spogliatoio delle donne che, verosimilmente, serviva per guardarci attraverso. È stata una cliente a dare l’allarme e a far scattare il blitz dei poliziotti, arrivati con due pattuglie. Sono in corso accertamenti per capire chi lo abbia fatto e perché. L’attività della struttura non è stata interrotta. Sentito sul posto il titolare della struttura. La cliente che ha dato l’allarme è andata in questura per fare denuncia. Il buco si trovava a fianco degli armadietti, grande poco più di un centimetro. La polizia ha verificato che, dall'altro lato, dà su un magazzino dietro la reception. (servizio in aggiornamento)