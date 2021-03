Buche e avvallamenti, ma un tratto di strada sta franando: i residenti lanciano l’allarme

Buche e avvallamenti in via Verga, via Petrarca e via Ungaretti. Una parte di strada sta franando lungo via Montale. A denunciare la situazione è stata la consigliera M5S Lorella Schiavoni in consiglio comunale. Sollecitata dai residenti della zona, la Schiavoni ha parlato di buche che in alcuni punti raggiungono diversi centimetri di profondità: «Arrivano fino alla caviglia». Più seria la situazione in via Montale: «Sul lato destro, a scendere, la strada sta franando» ha detto la consigliera.

«Gli uffici tecnici stanno predisponendo progetti per inserire queste vie nel programma delle opere pubbliche- ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini- per via Montale abbiamo già fatto dei sondaggi e possiamo escludere infiltrazioni di acqua. Tutta la zona è in frana attiva, per cui serviranno altre indagini geologiche più specifiche». (Foto di repertorio)