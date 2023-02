«Basta buche». Cittadini scendono in strada per protestare

ANCONA - Manto stradale dissestato, buche e voragini che sono ormai la normalità per l'amministrazione. Si scende in strada per manifestare. È in programma per domenica, in piazza Cavour, una protesta dei cittadini per dire basta alle strade groviera. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Anti Degrado con la partecipazione dei biker. Appuntamento alle 10. «C’è una situazione che sfugge di mano - dice Fabio Mecarelli, portavoce dell’associazione - scendere in piazza ci sembra doveroso. Saremo in tanti, arriveranno motociclisti anche da fuori per dare visibilità al problema perché soprattutto per chi viaggia sulle due ruote il problema delle buche è sentito».