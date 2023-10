Cade in una buca e si fa male. Denuncia il Comune ma l’ente si difende: “Era giorno poteva vederla”

ANCONA - Cadere in una buca lungo una strada comunale potrebbe essere anche colpa propria non per forza del Comune. Per questo l’ente, denunciato da un cittadino che si è ritrovato con un piede dentro una fessura di un sampietrino mancante, in via Cialdini, ha deciso di resistere in giudizio ad una causa in cui il ferito chiede un risarcimento di 10mila euro. L’incidente risale al 16 maggio dello scorso anno, all’altezza del civico 20. Un 60enne aveva appena parcheggiato l’auto lungo la via e scendendo aveva messo il piede destro nella buca, cadendo. Si era fatto male ad una spalla, ad una caviglia e aveva battuto la testa riportando un trauma cranico non commotivo. I medici gli avevano stimato una prognosi di 30 giorni.

Per quella caduta si è rivolto ad un legale, l’avvocato Corrado Serrani, che ora lo assisterà nella causa che si aprirà a novembre davanti al giudice di Pace. Il Comune ha dato incarico all’avvocato Gianni Fraticelli, dell’ avvocatura interna, per essere difeso. La comunicazione è stata data sull’albo pretorio. L’ente ha deciso di resistere in giudizio perché l’incidente è avvenuto alle 10, era giorno quindi la buca poteva essere vista se l’automobilista fosse stato attento. Dopo quella caduta il magazzino comunale aveva provveduto a chiudere l’avvallamento per evitare altri incidenti.