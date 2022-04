La buca è enorme, mezzo di AnconAmbiente sprofonda nell'asfalto e rimane incastrato

ANCONA - Un mezzo per la raccolta rifiuti di AnconAmbiente è sprofondato in una gigantesca buca in via Calatafimi. Il mezzo è rimasto incastrato dopo che l'asfalto ha ceduto e non è più riuscito a proseguire la marcia. E' successo questa mattina.

Sul posto la polizia locale ed i vigili del fuoco. Sono stati proprio quest'ultimi a liberare il mezzo e mettere in sicurezza l'area.