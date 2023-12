Parcheggio trappola all'ospedale, cade e si rompe la caviglia: 290 giorni di malattia. Donna fa causa all’azienda

ANCONA - Una buca nel parcheggio dell’ospedale la fa cadere e rompere una caviglia del piede. L’inizio di un calvario per una donna di 57 anni, ex barista, che per 290 giorni è dovuta stare in malattia per le conseguenze di quell’avvallamento che nessuno ha ancora sistemato. Tra operazione, medicazioni e riabilitazione ha avuto un bel da fare e quando ha tentato una conciliazione per avere un risarcimento danni l’azienda ospedaliera le ha risposto che non era colpa loro. Il parcheggio visitatori è dato in concessione ad una società ma anche questa ha risposto picche alla donna. L’assicurazione della ditta ha detto: «Non emerge alcuna responsabilità del nostro assicurato». Adesso ha avviato una causa legale con gli avvocati Ugo Pierlorenzi e Stefania Frega: chiede 40mila euro di danni. L’azione legale verrà mossa contro l’azienda ospedaliera e chi gestisce il parcheggio perché era maltenuto. Fallita la negoziazione assistita. Stando alle perizie mediche fatte fare dai suoi avvocati ha riportato una invalidità permanete pari al 10%. I quasi 300 giorni di malattia sono scaturiti tra i giorni di invalidità temporanea totale e quelli di invalidità temporanea parziali.

La caduta risale al 18 maggio del 2021. La donna aveva parcheggiato l’auto e poi si era diretta verso l’ingresso perché doveva andare a fare una visita medica quel giorno ma è finita con il piede destro nella buca provocata dall'asfalto rovinato. Era inciampata e poi caduta a terra. Non riusciva più a camminare ed era stata soccorsa da una ambulanza e portata in pronto soccorso. Da lì il ricovero e dopo pochi giorni l’operazione per la frattura riportata. Il 26 maggio le dimissioni. Ha dovuto indossare un gambaletto ingessato e fare medicazioni specifiche ogni 3-4 giorni. I medici le avevano vietato di caricare peso sul piede interessato fino alla lunga guarigione che non ha comunque raggiunto il 100% dell'utilizzo della caviglia. Gli avvocati, dopo l'incidente, avevano scritto prima all'ospedale di Torrette, segnalando il problema, poi si erano rivolti alla società che gestisce il parcheggio.