Centro in lutto, è morto il parrucchiere Bruno Galdenzi: era l'"artista del capello"

ANCONA - Lutto in città, è morto Bruno Galdenzi, storico parrucchiere del centro e conosciuto ad Ancona come "l'artista del capello". Era il titolare del salone "Bruno Hair Stylist" in corso Garibaldi, attività che ha poi gestito insieme alla figlia Mauda. Classe 1938, aveva pettinato anche modelle per stilisti famosi. Nel 1996 era diventato Cavaliere del Lavoro. La Camera di Commercio lo aveva premiato nel 2013 con il riconoscimento alla "Fedeltà al lavoro e al progresso economico".

"Ciao papà, le tue forbici hanno danzato con te fino all'ultimo giorno" scrive Mauda in un lungo e commosso ricordo su Facebook. Funerali lunedì alle 10 alla chiesa di Santa Maria dei Servi.