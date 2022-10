Ancora nessuna traccia di Brunella, in azione anche i sommozzatori dei carabinieri

BARBARA - Continuano le ricerche di Brunella Chiù, l'ultima dispersa nellìalluvione dello scorso settembre. In azione anche i carabinieri con il nucleo del Nucleo Subacquei di Pescara stanno cercando in alcuni specchi d’acqua. Inoltre i carabinieri della compagnia di Senigallia partecipano quotidianamente alle squadre di ricerca via terra insieme ai volontari e ai Vigili del fuoco.

La donna di 56 anni, di Barbara è la mamma di Noemi Bartolucci, la 17enne morta nella stessa alluvione. Diverse settimane fa la borsa, con dentro tutto i suoi documenti, il portafoglio e i soldi, era a circa 200 metri dal punto in cui era stata ritrovata l’auto. Non c’era il suo cellulare.