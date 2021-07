Vuole bruciare dei documenti ma incendia il campo: multato

Vuole bruciare alcuni documenti ma causa un incendio che dal prato si sviluppa fino ad un campo di erba secca. E' quanto accaduto domenica pomeriggio a Contrada Madonna del Piano di Corinaldo. Sul posto sono intervenuti i militari del Norm e i carabinieri di zona su segnalazione dei vigili del fuoco. Il responsabile del rogo è stato sanzionato per accensione pericolosa.

Controlli non solo fuori da centro ma anche sul lungomare senigalliese e in città. Lunedì è stata ritirata una patente di guida ad una automobilista 26enne, residente nell’hinterland senigalliese, ? che, sottoposta a controllo con etilometro è risultata positiva con tasso pari a 0,70 grammi per litro di sangue. Pertanto è stata multata per guida in stato di ebbrezza, con una decurtazione di dieci punti dalla patente di guida.