Foro di proiettile sul corpo, capriolo trovato morto in strada: "In questi mesi gravi episodi di bracconaggio"

GENGA - Un giovane capriolo è stato ritrovato morto nei giorni scorsi nella frazione di Colleponi di Genga, lungo la S.P. n. 22, che conduce a Sassoferrato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Genga/Frasassi, che poi hanno avvisato i volontari del CRAS Marche, i quali hanno provveduto a recuperare la carcassa del povero animale.

Sulla coscia destra del capriolo morto presente un grosso foro di proiettile. Dalle prime ricostruzioni effettuate sembrerebbe che l’animale non sia morto a causa della fucilata, ricevuta molto probabilmente da qualche bracconiere all’interno del limitrofo Parco Naturale Regionale di Frasassi e Gola della Rossa, ma ferito e claudicante, sia stato poi successivamente investito ed ucciso da un mezzo lungo la strada provinciale. La zona purtroppo non è nuova a gravi episodi di bracconaggio. Un paio di anni fa, infatti, venne rinvenuto un lupo morto lungo la S.P. n. 14 che collega Arcevia a Serra San Quirico. Anche in quel caso, in un primo momento sembrava che l’animale fosse morto a causa di un investimento stradale, successivamente però, ad una più attenta analisi della carcassa, era stata notata un’ampia ferita sul torace dell’animale e la presenza di un foro di ingresso o di uscita, presumibilmente provocato da un’arma da fuoco.

Alcuni mesi prima invece, lungo la S.S. Arceviese, era stato rinvenuto un altro lupo morto, peraltro dotato di radiocollare, rimasto intrappolato in un laccio/trappola per cinghiali. "Purtroppo gli episodi di bracconaggio negli ultimi anni sono aumentati in modo esponenziale - afferma Danilo Baldini – Delegato LAC per le Marche - ed il recente Decreto Legge “Agricoltura”, fortemente voluto dal Ministro dell’Agricoltura e della Caccia Lollobrigida e votato dal Governo Meloni, che tra le varie cose prevede l’assoggettamento dei Carabinieri Forestali al Ministero dell’Agricoltura, limitando e condizionando quindi fortemente il loro ruolo di controllo e di deterrenza nei confronti del bracconaggio e dei reati venatori, non farà che aumentare a dismisura questo spregevole fenomeno! Bene ha fatto quindi il Presidente della Repubblica Mattarella a non firmare il decreto, sottolineandone i contenuti pericolosi e contrari ai principi dettati dagli Articoli n. 9 e 41 della nostra Costituzione".