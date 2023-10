Ha un dolore alla gamba, taglia il braccialetto elettronico con le cesoie: a processo per danneggiamento

OSIMO - Non resiste al dolore che il braccialetto elettronico gli provoca ad una gamba così prende un paio di cesoie e lo taglia. Adesso un 47enne dovrà rispondere di danneggiamento aggravato. Per l’uomo, di origine rumena, si è aperto ieri il processo al tribunale di Ancona, davanti al giudice Pietro Renna.

Era il 20 giugno del 2021 quando ha distrutto il dispositivo che ha mandato subito un allert ai carabinieri. La gamba gli si era gonfiata e l’imputato, difeso dall’avvocato Emanuele Senesi, non ha resistito al dolore e ha preso le cesoie da carpenteria per distruggere il braccialetto elettronico. L’uomo, residente ad Osimo, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie per una vicenda di maltrattamenti in famiglia e per la quale ha un procedimento penale a parte. Il provvedimento era stato emesso dal tribunale di Macerata. Per evitare che vedesse i familiari gli era stato applicato il braccialetto al piede con un provvedimento del giudice che gli vietava di stare a meno di 500 metri da loro. Quel giorno ha perso la testa. La gamba dove il dispositivo era attaccato gli faceva male. In serata gli si era anche gonfiata al punto che il dolore gli era anche aumentato. Invece di segnalare il problema al suo avvocato o alle forze dell’ordine era sceso in cantina per prendere degli attrezzi per aprire il braccialetto, un bene pubblico, della polizia penitenziaria. Una pattuglia era arrivata a casa sua vedendo il dispositivo rotto così l’uomo era stato denunciato. Sarà sentito il aula il prossimo 2 febbraio.