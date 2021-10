Abbandonano il loro boxer in un dirupo, l'Oipa lo ritrova in decomposizione

uando i volontari dell'Oipa di Ancona sono intervenuti nella zona, l'hanno trovato ormai in stato di decomposizione, con due sacchetti di plastica a pochi centimetri di distanza. Lui, uno splendido boxer tigrato, era stato abbandonato in un dirupo, nella zona di via Candia, all'Aspio di Ancona.

Il personale Oipa ha immediatamente tentato il recupero al fine di identificare l'eventuale proprietario. Poiché il cane si trovava in una posizione sfavorevole è stato allertato il servizio veterinario dell'Area Vasta 2 che ha immediatamente provveduto alla rimozione della carcassa e che sta effettuando le dovute indagini essendo l'animale dotato di microchip di riconoscimento.