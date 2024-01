Avvicina gli stranieri e lancia bottiglie di pipì, caccia al razzista sulla Mini rossa

ANCONA - Si avvicina con l'auto a un uomo dalla pelle scura, dal finestrino lanciano insulti e poi una bottiglia con un liquido che potrebbe essere urina. Lo riporta il Corriere Adriatico nell'edizione odierna. L'auto si tratterebbe di una Mini Cooper Rossa. La vittima satva attraversando la strada. Un episodio analogo si sarebbe poi verificato la notte tra il 29 e il 30 dicembre in via XXIX Settembre. Vittima, in questo caso, era stata avvicinata con la scusa di chiedere informazioni stradali. A bordo c'erano 4 ragazzi. In questo caso, sempre secondo le ricostruzioni, gli aggressori avrebbero anche gridato che quel liquido era in realtà pipì.