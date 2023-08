Bottigliate in testa all'amico della moglie, il marito geloso non potrà entrare in quel bar

FABRIANO . Bottigliate in testa all'amico della moglie, che era con lei al videopoker. Il questore ha firmato oggi il Daspo urbano per il 42enne extracomunitario, che ora non potrà recarsi nel bar teatro degli eventi per un anno così come nelle immediate vicinanze. La vicenda è già nota: l'uomo non aveva trovato la moglie in casa, bensì al bar a giocare al macchinario in compagnia di un amico.

Il marito ha quindi perso la testa e, prese due bottiglie di vetro da un tavolo, ha colpito in testa quello che considerava un rivale, causendogli ferite guaribili in 8 giorni. La reazione gli è costata anche una denuncia per lesioni aggravate.