Aggredisce tre ragazzi in piazza del Papa, botte a colpi di bottiglia: manda un giovane all'ospedale

ANCONA - Aggredisce tre ragazzi usando anche una bottiglia di vetro in piazza del Papa, uno dei giovani finisce all'ospedale. E' successo nella notte tra sabato e domenica. A chiamare la polizia è stato un addetto alla sicurezza di uno dei locali. E' stato lui il primo a trattenere l'aggressore, un 23enne marocchino, fino all'arrivo degli agenti. Sul posto anche il 118. La polizia sta ricostruendo dinamica e cause dell'aggressione. Il ragazzo ferito ha già fatto sapere che formalizzerà la querela nelle prossime ore. Intanto il 23enne è stato denunciato per ubriachezza molesta e per non essere in regola con la normativa sull'immigrazione.