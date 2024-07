Sfregiato con una bottigliata. Vendetta di 2 fratelli per aver soccorso un amico pestato a sangue

CHIARAVALLE - Si sarebbero voluti vendicare così, due fratelli di origine marocchina, aspettando fuori dal bar un anconetano per picchiarlo. Il più grande, 31 anni, lo ha spintonato e gli ha sferrato un pugno che la vittima ha schivato, il più piccolo, 24 anni, gli è arrivato di spalle e lo ha colpito alla faccia con una bottiglia di vetro che gli ha tagliato la guancia. Uno sfregio in pieno viso. Andato in ospedale è stato dimesso con dici giorni di prognosi. L’aggressione risale al 4 dicembre del 2022. Vittima un 24enne, picchiato fuori dal bar Piccadilly. Il giovane stava facendo serata e non vedendo più un suo amico è uscito fuori per cercarlo. In strada c’era un gruppetto di persone che parlavano animatamente e mentre si avvicinava è stato aggredito dai due fratelli.

Una vedetta, a detta della vittima, perché due mesi prima l'anconetano aveva soccorso uno straniero, suo conoscente, trovato in strada in una pozza di sangue. A pestarlo era stato il 24enne marocchino che non avrebbe gradito il suo intervento. L'anconetano aveva aiutato il ferito a rialzarsi e lo aveva accompagnato in pronto soccorso per le cure perché era malconcio. Quando c'è stato modo di rivedersi il marocchino picchiatore gliela avrebbe voluta fare pagare. Fatta denuncia ai carabinieri i due fratelli marocchini sono finiti a processo davanti alla giudice Paola Moscaroli. Sono accusati di lesioni aggravate in concorso. Le loro posizioni verranno definite nell’udienza del 7 novembre. Il ferito è parte civile con l'avvocato Marco Flavio Torelli.