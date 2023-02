Offese al personale e alla figlia del titolare, «siete lenti e guardate dove mi avete messo». Scoppia la lite al ristorante

ANCONA - Lite in un ristorante tra cliente e titolare, nel locale arriva la polizia. E' successo ieri. Una pattuglia è intervenuta dopo la segnalazione, da parte del titolare, per una lite in corso con un cliente. Sul posto il titolare del locale ha riferito che due clienti, con il ristorante pieno, hanno iniziato a mostrarsi maleducati ed indisponenti, lamentandosi del servizio, a loro dire pessimo e lento, e della qualità del cibo, offendendo la figlia del titolare e gli altri camerieri che si trovavano nella stanza. L'imprenditore è intervenuto per cercare di placare gli animi, ma uno dei due clienti, improvvisamente, ha preso una bottiglia d’acqua e l'ha lanciata verso il bancone del bar.

A quel punto il proprietario si è avvicinato al cliente, per intimarlo di calmarsi, ma questo gli avrebbe dato un pugno. Il titolare ha reagito colpendolo a sua volta e spingendolo lontano. I poliziotti hanno riportato la calma e hanno identificato il cliente, un uomo di 50 anni, cittadino albanese, il quale ha confermato che preso dall’ira aveva sferrato una bottiglia d’acqua per palesare il suo disappunto perché, a suo dire, il titolare aveva posizionato il tavolo da lui prenotato in una posizione isolata rispetto agli altri commensali. Le parti potranno procedere a querela di parte.