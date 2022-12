Capodanno, no ai botti. L’appello della Lav: «Per gli animali è una notte d’inferno»

ANCONA - Per gli uomini è un giorno di grande festa, per gli animali un incubo. Per la notte di Capodanno la Lav rinnova l’appello: «No botti, spaventano». Il fragore degli spari che caratterizzano i festeggiamenti di Capodanno oltre a scatenare negli animali una naturale reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così, al rischio di smarrimento e investimento. «Quando le esplosioni avvengono a breve distanza dagli animali - spiega la Lav Ancona con Massimiliano Stampella - le conseguenze possono essere molto più drammatiche, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature. Per tutti gli animali, selvatici e d’affezione, la mezzanotte di Capodanno è un momento d’inferno, proprio per questo motivo noi della Lav rivolgiamo un appello a tutti i cittadini affinché rinuncino ai botti di fine anno e prendano ogni precauzione per proteggere gli animali».

Ecco dei piccoli consigli: non lasciate gli animali da soli e togliete tutti gli oggetti pericolosi. Non mostratevi troppo protettivi nei loro confronti, soprattutto non guardateli negli occhi. Potreste intimorirli e aumentare la loro paura. Evitate di lasciarli all'aperto: la paura fa compiere loro gesti imprevedibili come la fuga. Non teneteli legati alla catena, potrebbero strangolarsi. Non lasciateli sul balcone, potrebbero gettarsi nel vuoto. Dotateli degli elementi identificativi possibili. Se si nascondono in casa, non disturbateli, per loro è un luogo rifugio. Minimizzate il rumore accendeno radio o tv. Nei casi di animali anziani, cardiopatici e/o particolarmente sensibili allo stress chiamate preventivamete il veterinario. Se l’animale scompare denunciate lo smarrimento alla polizia municipale o al servizio veterinario della Asl, tappezzate la zona di volantini con descrizione, foto e numero di telefono. Chiedete ai media locali di diffondere l'appello. Informate le associazioni animaliste e zoofile e recatevi personalmente nei canili.