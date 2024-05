Sta con la donna che gli piace e lo picchia mentre beve un aperitivo: daspo urbano all'innamorato "ferito"

FABRIANO - Deluso da una donna che lo aveva respinto per stare con un altro aggredisce il rivale al bar mentre beve un aperitivo. Protagonista un innamorato ferito nell'orgoglio, 40enne, fabrianese, che è stato denunciato dalla poliza per lesioni personali e sottoposto al daspo urbano del questore Cesare Capocasa per questioni di pericolosità. L'episodio risale ai giorni scorsi e la misura di prevenzione della questura è state emessa oggi. La vittima dell'aggressione è un 43enne, anche lui di Fabriano, finito in ospedale con 5 giorni di prognosi.

L'uomo si è trovato davanti il rivale, che conosceva appena, è stato spintonato più volte, riempito di insulti ed infine sbattuto contro una tenda parasole e poi a terra. Gli amici lo avevano portato in pronto soccorso perché dopo le botte ricevute sentiva dolore dappertutto. Il 40enne non potrà avvicinarsi per un anno al bar teatro dell'aggressione.