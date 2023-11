Il marito affitta la loro casa ad altri, moglie e figli rimangono senza un tetto e lui andrà a processo 

ANCONA – Non trova più la casa coniugale perché il marito l'aveva affittata ad altre persone. Così la moglie e i due figli sono rimasti senza un tetto. L'apice di una serie di maltrattamenti che avrebbe subito una donna bengalese di 35 anni. Da marzo a dicembre del 2022 in casa sarebbe stata una escalation di fatti gravi. Il marito, sempre con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, è stato condannato a giugno scorso ad una pena di 4 anni e 1 mese. Era finito a processo per episodi accaduti tra il 2016 e il 2018, quando la coppia viveva al Piano. Non avrebbe sopportato che la 35enne iniziasse a vivere all'occidentale. L'uomo, 43 anni, bengalese anche lui, oggi è stato rinviato a giudizio dalla giudice Francesca De Palma e dovrà affrontare un nuovo processo che inizierà a settembre. Era difeso dall'avvocato Pietro Sgarbi. Sull'imputato sono emerse altre condotte, successive a quelle della precedente condanna, sempre denunciate dalla moglie che si è costituita parte civile con l'avvocato Andrea Nobili.

Rimasta a vivere in casa aveva continuato a subire ancora un atteggiamento violento. Il marito l'avrebbe insultata con frasi quali «figlia di un cane, figlia di un maiale». Lui in due occasione l'avrebbe anche ferita fisicamente, nella prima dandole una manata all'orecchio, al culmine di un diverbio, nella seconda dandole un pugno al viso. Infine la casa non più trovata. Quando si è assentata per un breve periodo, ritornando con i figli, ha trovato che l'abitazione coniugale non c'era più. Il marito l'aveva affittata a terze persone, sottraendola alla moglie e a tutta la famiglia. Nel precedente processo l'imputato era arrivato a minacciarla anche con un coltello in faccia e a lanciarle addosso una bicicletta impedendole di andare in ospedale per farsi medicare.