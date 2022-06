Botte, insulti e spazzatura sul letto: condannato a tre anni per maltrattamenti

PORTO RECANATI- E' stato condannato a tre anni di reculusione un cinquantenne residente a Porto Recanati per maltrattamenti commessi ai danni della moglie a cavallo di 2017 e 2018. Le violenze si sarebbero perpetrate attraverso botte, minacce e varie vessazioni come, ad esempio, l'aver lanciato l'immondizia sul letto dove dormiva la donna fino a che quest'ultima, stanca di subire, si è rivolta alla polizia per mettere fine alla situazione.

Dalle indagini effettate, e da quanto raccolto in fase di dibattimento, risulterebbero vari gli episodi contestati. Tra questi anche la manomissione dell'impianto di riscaldamento e la sottrazione delle chiavi della macchina. Lo stesso uomo, tra le varie accuse, non avrebbe ottemperato all'ordine del giudice di allontanarsi dalla casa coniugale emesso in seguito alla denuncia.

Oltre alla condanna sono stati inflitti cinque anni di interdizione e 10.000 euro di provvisionale nei confronti della donna.