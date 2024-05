Botte alla compagna in strada, dopo l’arresto patteggia e torna libero

MONTEMARCIANO - I passanti l’avevano salvata, chiamando i carabinieri quando l’hanno sentita urlare aiuto e visto un uomo che la colpiva. La donna, 40 anni, era corso fino al lungomare per sfuggire alle percosse. Poco prima, in casa, dove conviveva da quasi un anno con un anconetano di 44 anni, era scoppiato un litigio. Lui era alticcio, aveva bevuto, e le aveva alzato le mani. L’aveva spinta e lei era caduta facendosi male ad un piede. Poi la fuga fuori dall’appartamento. Tutto questo è successo il 18 febbraio scorso. Dopo la richiesta di giudizio immediato, e l’attivazione del codice rosso, il 44enne ha patteggiato davanti alla giudice Francesca De Palma, difeso dall’avvocato Stefano Brugiapaglia.

Ha preso due anni con sospensione della pena e rimesso libero. Dopo i fatti di febbraio i carabinieri lo avevano arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, le stesse accuse per cui è finito a processo. Era finito ai domiciliari. La sua ex compagna, di origine rumena, aveva raccontato ai militari che era da marzo 2023 che l’uomo la malmenava. La donna è finita in una struttura protetta. Dopo le percosse era stata medicata in ospedale. Per l’imputato i loro erano solo litigi dettati dal troppo bere di entrambi. Nessuna violenza fisica. L’uomo è stato raggiunto da un anno di sorveglianza speciale.