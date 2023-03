Prima gli insulti, poi via della Loggia diventa un ring. Botte tra due automobilisti anconetani: arrivano polizia e carabinieri

ANCONA - Il diverbio si accende e dopo gli insulti due automobilisti vengono alle mani. E' quanto successo nella serata di ieri (sabato) poco dopo le 22 in via della Loggia. Non si conoscono le cause che hanno scatenato l'ira dei due uomini: sta di fatto che entrambi se le sono date di santa ragione. Ad avere la peggio un 53enne residente in un Comune limitrofo che è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportato in ospedale. Per lui una brutta lesione al volto. Sul posto anche polizia e carabinieri.