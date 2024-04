“Imbottigliava” il gas nelle bombole domestiche dalle pompe del Gpl: denunciate due persone

FALCONARA MARITTIMA – Lo hanno colto sul fatto mentre stava portando a termine un’operazione oltremodo pericolosa, travasando all’interno di una bombola domestica il Gpl prelevato dall’impianto di erogazione riservato alle autovetture. La violazione della normativa di settore, unita anche alla mancanza delle rigorose prescrizioni di sicurezza (il riempimento va effettuato da ditte autorizzate e specializzate per garantire i limiti di riempimento previsti dalla legge e evitare rischi di esplosioni), ha così portato la Guardia di Finanza di Falconara Marittima a denunciare due persone, alle quali sono state anche contestate sanzioni amministrative per l’illecito commesso.

Per compiere l’operazione, il dipendente dell'impianto utilizzava un adattatore di metallo che permetteva così di “rifornirsi” direttamente dalla pompa. Dagli ulteriori accertamenti effettuati dai finanzieri all’interno del distributore, sono state trovate – nascoste in modo da non essere visibili dalla strada – altre bombole del gas prive dei sigilli di sicurezza nonché in alcuni casi prive anche delle dovute revisioni e controlli. Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dell’impianto, dell’adattatore e delle venti bombole riempite illecitamente; è stata inoltre contattata una ditta autorizzata e specializzata nel trasporto e gestione di materiali esplodenti e infiammabili, in modo da mettere immediatamente in sicurezza l’area interessata.