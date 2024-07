Il parco chiude, ritrovato un ordigno bellico. Attesi gli artificieri alla Cittadella

ANCONA - «Per consentire la bonifica di un ordigno bellico rinvenuto il parco della Cittadella resterà chiuso per l'intera giornata. Vi terremo aggiornati sulla riapertura». Così il Comune annuncia la chiusura del polmone verde della città, in via Circonvallazione, per tutta la giornata di oggi. Sono attesi gli artificieri dell'Esercito che faranno brillare il reperto della seconda guerra mondiale sul posto. Off limits quindi l’area verde dove non si potrà andare per rinfrescarsi un po’ passeggiando all’ombra degli alberi. L’ordigno è stato rinvenuto vicino alle mura di cinta del parcheggio principale e si tratta di un modello piccolo da guerra quindi non è stata richiesta l’evacuazione della popolazione che abita nelle vicinanze. Per il parco è la seconda chiusura nel giro di un anno.

A maggio del 2023 le porte erano state sbarrate per 41 giorni a causa di un cinghiale che si era introdotto all’interno. L’ungulato se ne era poi andato via da solo beffando la trappola che il Comune aveva messo per catturarlo. A gennaio 2019 mezza città era stata evacuata per il ritrovamento, tra gli Archi e la stazione, in via Marconi, di un altro residuo bellico molto più grande e vicino ai binari. Anche in quel caso intervennero gli artificieri dell’Esercito ma la bomba era stata portata via e fatta brillare altrove.