Cresce il numero dei decessi, sono 12 nelle ultime 24 ore: il bollettino del 24 dicembre

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 12 decessi. Si tratta di 6 uomini e 6 donne, di età compresa tra i 72 ed i 92 anni e che presentavano nella totalità dei casi delle patologie pregresse. La vittima più giovane è un uomo morto a Civitanova Marche ma residente a Macerata, mentre la persone più anziana aveva 92 anni, è deceduta a Pesaro dove era anche residente. Con i numeri di oggi le vittime nella Regione Marche sono salite a 1.516, di cui 878 maschi e 638 femmine. La provincia più colpita rimane Pesaro Urbino con 644 decessi, seguita da Ancona con 352, Macerata con 262, Ascoli Piceno con 128 e Fermo con 116. Sono invece 14 i decessi fuori Regione. I pazienti che non ce l'hanno fatta soffrivano per il 95,5% di patologie pregresse, con un'età media di 81 anni.

Contagi

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.613 tamponi: 3.646 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1703 nello screening con percorso Antigenico) e 1.967 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 415 (54 in provincia di Macerata, 141 in provincia di Ancona, 129 in provincia di Pesaro-Urbino, 29 in provincia di Fermo, 45 in provincia di Ascoli Piceno e 17 da fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (59 casi rilevati), contatti in setting domestico (97 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (105 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (22 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (18 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 1 rientro dall'estero. Per altri 89 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1703 test e sono stati riscontrati 76 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.