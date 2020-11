Oggi altri 11 decessi, c'è anche un 33enne: nelle Marche 1.150 vittime da inizio pandemia

Restano stabili oggi i ricoveri, le terapie intensive e le semi intensive nelle Marche. Intanto, mentre le Marche si apprestano a varare una nuova ordinanza anti assembramenti, nell'aggiornamento odierno del servizio Sanità della Regione si registrano 24.434 contagi da inizio emergenza (+479) di cui 8.542 dimessi/guariti (+228), 14.147 in isolamento domiciliare (+239) e 606 ricoverati (+3). Tra quest'ultimi i pazienti in terapia intensiva passano da 78 a 79: 17 a Pesaro Marche Nord (-1), 20 ad Ancona Torrette di cui uno nel reparto neonatale (+1), sette a Jesi (+1), 14 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, sette a Fermo, 12 a San Benedetto del Tronto e due ad Ascoli Piceno. Scendono a 136 invece i ricoveri in aree semi intensive (-2) di cui 40 a Marche Nord, 18 al Torrette, tre a Senigallia, 12 a Jesi, otto a Macerata, 28 all'ospedale Covid, 12 a Fermo, 10 a San Benedetto del Tronto e 6 ad Ascoli Piceno. I pazienti in reparti non intensivi passano da 387 a 391 (38 a Marche Nord, 66 al Torrette, 40 all'Inrca, tre a Urbino, otto a Fabriano, 50 a Jesi, 27 a Senigallia, 43 a Macerata, 42 a Fermo, 41 a San Benedetto, 20 ad Ascoli Piceno e 13 all'ospedale Covid), mentre sono 74 le persone in Pronto Soccorso e dunque non ancora ricoverate: cinque sono a Marche Nord, 13 al Torrette, sei a Urbino, tre a Camerino, tre a Jesi, 19 a Civitanova Marche, 16 a Macerata, sette a Fermo e due ad Ascoli Piceno.

Il dettaglio dei positivi

Tra i 479 contagi odierni 147 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 5.335, 134 ad Ancona (7.259), 82 a Pesaro-Urbino (4.906), 66 a Fermo (2.881), 45 ad Ascoli Piceno (3.278) e cinque da fuori regione (775). Per quanto riguarda infine i pazienti ospitati nelle strutture territoriali della regione sono 159 (48 a Campofilone di Fermo, 34 a Chiaravalle, 53 a Galantara di Pesaro, 20 a Ripatransone e 4 a Fossombrone) mentre il totale dei positivi ad oggi e' di 14.753. I casi/contatti in isolamento domiciliare infine salgono a 18.296 di cui 15.122 asintomatici e 3.174 sintomatici: 2.518 a Pesaro Urbino, 6.393 ad Ancona, 4.881 a Macerata, 1.815 a Fermo e 2.689 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 635 operatori sanitari.

I decessi

Anche oggi ci sono morti. Sono 11Altre 11 vittime nelle Marche a causa del Coronavirus. Tutte, tranne una, con patologie pregresse. Tre i decessi registrati all'ospedale di Ascoli Piceno (due uomini 95enni ascolani di cui uno senza patologie precedenti ed una 81enne di Folignano), due in quello di San Benedetto del Tronto (un 77enne di Ascoli e una 87enne di Spinetoli), due nella Rsa di Galantara di Pesaro (una 96enne di Loro Piceno ed un 74enne di Treia), uno a Pesaro Marche Nord (una 94enne di Fano), uno a Fabriano (una 99enne fabrianese), uno all'Inrca (un 82enne di Ascoli) ed, infine, un uomo 33enne di Arcevia é morto all'ospedale di Senigallia. Il bilancio delle vittime da inizio emergenza sale a 1.150: 672 uomini e 478 donne con un'eta' media di 81 anni che, nel 95% dei casi, presentavano patologie pregresse. Il territorio più colpito resta la provincia di Pesaro Urbino con 543 vittime, seguito da Ancona con 256, Macerata 189, Fermo 81 e Ascoli Piceno 71. Le vittime provenienti da fuori regione sono 10.