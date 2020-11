Coronavirus Marche, il bollettino di oggi lunedì 30 novembre: meno ricoveri ma 12 morti

Calano i ricoveri nelle Marche. Il servizio Salute comunica infatti che nelle ultime 24 ore i casi positivi sono saliti a 29.806 (+252): 10.626 dimessi/guariti (+23), 17.244 in isolamento domiciliare (+213) e, appunto, 672 ricoverati (-11). Tra quest'ultimi i pazienti in terapia intensiva passano da 85 a 87 di cui 19 a Pesaro Marche Nord (+2), 18 ad Ancona Torrette (+1), 13 a Jesi, 20 al Covid hospital di Civitanova Marche (-1), sei a Fermo (-1) e 11 a San Benedetto del Tronto (+1). Salgono anche i ricoveri nelle aree semi intensive. Sono 150 rispetto alle 146 di ieri: 43 a Marche Nord, 20 al Torrette, 10 a Senigallia, 11 a Jesi, otto a Macerata, 28 all'ospedale Covid, 12 a Fermo, 12 a San Benedetto del Tronto e sei ad Ascoli Piceno. I pazienti in reparti non intensivi scendono a 435 (-17): 63 a Marche Nord, 60 al Torrette, 50 all'Inrca di Ancona, otto all'Inrca di Fermo, due a Pesaro Spdc, 44 a Jesi, 17 a Senigallia, 37 a Macerata, 13 al Covid hospital, 17 a Camerino, 41 a Fermo, 42 a San Benedetto del Tronto, 24 ad Ascoli Piceno e 17 nella casa di cura Villa Serena di Jesi. Per quanto riguarda i pazienti nei Pronto soccorso marchigiani, in attesa di essere ricoverati, scendono da 31 a 28 (10 a Marche Nord, quattro a Urbino, sei a Civitanova Marche, sei a Macerata e due ad Ascoli Piceno), mentre i casi positivi ospitati nelle strutture territoriali sono 216 (44 a Campofilone di Fermo, 34 a Chiaravalle, 52 a Galantara di Pesaro, 60 a Macerata Feltria e 26 a Fossombrone).

Il dettaglio dei contagi

Dei 252 nuovi casi 17 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 6.694, 80 ad Ancona (8.723), 131 a Pesaro Urbino (6.094), otto a Fermo (3.417), sette ad Ascoli Piceno (3.895) e nove da fuori regione (983). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine scendono a 16.118 (-876) di cui 12.401 asintomatici e 3.717 sintomatici. Sono 3.138 in provincia di Pesaro Urbino, 5.151 ad Anona, 3.930 a Macerata, 1.514 a Fermo e 2.385 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 607 operatori sanitari.

I decessi

Nelle Marche il Coronavirus miete altre 12 vittime, tutte con patologie pregresse. Nelle ultime 24 ore infatti il servizio Sanità della Regione ha rilevato tre decessi all'ospedale di Jesi (una 87enne di Osimo ed una 89enne di Filottrano ed un 87enne di Jesi), due in quello di Fermo (un 77enne fermano ed una donna di 90 anni di Grottazzolina) e due a San Benedetto del Tronto (un 84enne di Colli del Tronto e un 78enne di Venarotta). A Civitanova Marche é deceduto un 78enne di Monte San Giusto, all'Inrca di Ancona un 92enne dorico, ad Ascoli Piceno una donna di 92 anni del posto, a Pesaro Marche Nord un 94enne di Vallefoglia ed infine ad Ancona Torrette un 81enne di Castelfidardo. Il bilancio delle vittime sale a 1.276 da inizio emergenza: 745 uomini e 531 donne con un'età media di 81 anni che nel 95% dei casi presentavano patologie pregresse. La provincia con più vittime é quella di Pesaro Urbino (565), seguita da Ancona (284), Macerata (221), Fermo (98) e Ascoli Piceno (98). Dieci le persone decedute provenienti da fuori regione.