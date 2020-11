Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 17 novembre: non si fermano ricoveri e morti

Aumentano i ricoveri ma restano stabili le terapie intensive e semi intensive nelle Marche. L'aggiornamento del servizio Sanita' della Regione rileva 23.955 casi positivi al Coronavirus da inizio emergenza (+357) di cui 8.314 dimessi/guariti (+46), 13.908 in isolamento domiciliare (+274) e 603 ricoverati (+26). Tra quest'ultimi i pazienti in terapia intensiva restano 78: 18 a Pesaro Marche Nord (+1), 19 ad Ancona Torrette di cui 1 nel reparto neonatale, sei a Jesi (-1), 14 all'ospedale Covid di Civitanova Marche, sette a Fermo e 12 a San Benedetto del Tronto e due ad Ascoli Piceno. I pazienti in aree semi intensive salgono invece da 136 a 138 di cui 40 ricoverati a Marche Nord, 21 al Torrette, uno a Senigallia, 12 a Jesi, otto a Macerata, 28 all'ospedale Covid, 12 a Fermo, 10 a San Benedetto del Tronto e sei ad Ascoli Piceno. I pazienti in reparti non intensivi sono invece passati da 363 a 387 (37 a Marche Nord, 66 al Torrette, 44 all'Inrca, tre a Urbino, otto a Fabriano, 48 a Jesi, 29 a Senigallia, 43 a Macerata, 42 a Fermo, 37 a San Benedetto, 23 ad Ascoli Piceno e 7 all'ospedale Covid).

Il dettaglio dei positivi

Tra i pazienti in Pronto soccorso, da qualche giorno non più conteggiati con i ricoverati, sei sono a Marche Nord, 11 al Torrette, otto a Urbino, tre a Fabriano, due a Jesi, 19 a Civitanova Marche, 15 a Macerata, cinque a Fermo e uno ad Ascoli Piceno per un totale di 70. Dei 357 nuovi positivi odierni invece 115 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 5.188, 77 ad Ancona (7.125), 68 a Pesaro-Urbino (4.824), 24 a Fermo (2.815), 49 ad Ascoli Piceno (3.233) e 24 da fuori regione (770). Per quanto riguarda infine i casi nelle strutture territoriali della regione sono 155 (48 a Campofilone di Fermo, 34 a Chiaravalle, 53 a Galantara di Pesaro e 20 a Ripatransone) mentre il totale dei positivi ad oggi e' di 14.511. I casi/contatti in isolamento domiciliare oggi scendono a 18.058 di cui 15.052 asintomatici e 3.006 e sintomatici: 2.259 a Pesaro Urbino, 6.509 ad Ancona, 4.795 a Macerata, 1.780 a Fermo e 2.715 ad Ascoli Piceno. In quarantena anche 597 operatori sanitari.

I decessi

Purtroppo sono 9 i decessi. Otto sono quelle accertate nelle ultime 24 ore, ai quali si deve aggiunte una nona persona morta giorni fa per cui è stata definitivamente accertata la diagnosi di Covid.