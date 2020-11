Coronavirus, il bollettino di oggi 1 novembre: balzo di ricoveri e muore un'anconetana

Dopo l'aumento dei positivi, oggi si registra anche un balzo di ricoveri negli ospedali delle Marche nelle ultime 24 ore, che passano da 322 a 369 (+ 47). Tra questi quelli in terapia intensiva sono 42 di cui 19 al Torrette di Ancona, 10 all'ospedale di Pesaro Marche Nord, 4 al Covid hospital di Civitanova Marche, sono 5 (-4) all'ospedale di San Benedetto del Tronto, 4 all'ospedale di Jesi (+3). I ricoveri in aree semi intensive passano invece da 81 a 96: 27 a Marche Nord, 18 al Torrette, 10 al Covid hospital di Civitanova Marche, 12 a Fermo, 13 a San Benedetto del Tronto, 5 ad Ascoli Piceno, 3 a Senigallia e 8 a Jesi. I ricoveri in reparti non intensivi sono 231.

I decessi

Purtroppo oggi il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato anche 4 morti. All'ospedale di Ascoli Piceno è deceduto un signore di 87 anni residente a Castel di Lama (Ascoli Piceno). All'ospedale di Fabriano si è verificato il decesso di una signora di 43 anni residente a Fabriano (Ancona). Alll'ospedale di Fermo è deceduta una signora di 93 anni residente a Fermo. All'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro è morto un signore di 86 anni residente a Fano (Pesaro Urbino). Tutti presentavano patologie pregresse.