Focolaio alla bocciofila di Jesi, sono 5 i positivi: anche il sindaco in isolamento

JESI - Il sindaco di Jesi Massimo Bacci si trova attualmente in isolamento dopo essere stato in contatto con un parente risultato poi positivo al Covid. E' quanto afferma il Comune di Jesi in una nota sui propri canali ufficiali. «Il sindaco manterrà alta l'attenzione sulle tematiche aperte e di interesse per la città. Resta confermata la presentazione delle linee di bilancio 2022 del Comune nell'incontro previsto oggi al Palazzo della Signoria. Il sindaco non sarà però in presenza».

Per quanto riguarda invece la situazione alla bocciofila di Jesi, a seguito della positività di 5 persone, è stato deciso di chiudere precauzionalmente la struttura per la sanificazione e per evitare la possibile crescita del focolaio. I contagi hanno riguardato un gruppetto di 5 giocatori, di oltre 70 anni, che seppur vaccinati sono risultati positivi. Si tratta di anziani che giocano assiduamente a carte all'interno della struttura e che si sono contagiati l'uno con l'altro.