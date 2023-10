L'ultimo dispetto dei vandali: mandano il black out la zona industriale e si vantano su Tik Tok

CASTELFIDARDO - Zona industriale al buio e, subito dopo, un video che circola su Tik Tok di alcuni ragazzi che si vantano di "aver trovato la centralina di allaccio della corrente". E' successo nell'area di Acquaviva. Il video è stato sottoposto ai carabinieri, che insieme alla polizia locale stanno cercando ricostruendo e accertando l'accaduto. Nel video, infatti, si ascolta solo una voce maschile e l'autore non si mostra in volto. Intanto, pattuglie rafforzate in zona.