Blackout al Salesi e in diversi quartieri di Ancona, interventi ancora in corso, attese altre interruzioni di corrente

ANCONA – Blackout elettrici. Nella giornata di ieri Ancona ha vissuto la sua giornata più nera. La corrente è infatti venuta a mancare in diversi quartieri della città. Un autentico prosieguo di quanto era già accaduto mercoledì, ma con il tutto moltiplicato per un coefficiente molto, molto più alto.

A Pietralacroce, ad esempio, la corrente ha iniziato a mancare dalle 18 circa. In altre zone, come Torrette, l’energia elettrica è andata e venuta diverse volte, mentre a Palombina Nuova, dove mancava da mercoledì, le riparazioni sono andate avanti fino al pomeriggio. La situazione più critica si è però avuta nei quartieri Adriatico e Panoramica, vista la presenza dell’ospedale ‘Salesi’. Il ko della linea elettrica ha in questo caso bloccato gli ascensori con diverse persone al loro interno. Chi di dovere ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e la Protezione civile, mentre altri si sono messi a predisporre il piano di trasferimento dei bambini in incubatrice come misura precauzionale, giocando in anticipo sui tempi.

All’origine dei guasti ci sarebbe il surriscaldamento della linea di media tensione. Insomma il caldo non ha perdonato nessuno e l’ha fatta pagare cara a tutti quanti: troppi condizionatori accesi contemporaneamente, assieme al resto degli elettrodomestici di uso comune, sarebbero stati la causa scatenante. L’amministrazione cittadina ieri sera, sul proprio canale di comunicazione online ‘Comune di Ancona – Infomacittà’ ha reso noto che «E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di distribuzione di media e bassa tensione, informa che l’eccezionale ondata di calore che sta interessando l’intera penisola ha determinato una serie di disservizi sulla rete elettrica nella provincia di Ancona per la risoluzione dei quali la Società si è prontamente attivata. Nello specifico, durante il pomeriggio odierno, si è verificato un doppio guasto nella zona del quartiere Adriatico/Passetto nel comune di Ancora che ha interessato due tratte in cavo interrato, provocato dall’eccezionale innalzamento delle temperature e dalla loro relativa persistenza. L'Azienda ha effettuato manovre in automazione e telecontrollo e sta provvedendo alla individuazione di un sito in cui sia possibile posare un cavo provvisorio per rialimentare la tratta attualmente isolata e all’installazione di una Power Station (un generatore di elevata potenza) nell’area del guasto. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico». Questa mattina, in aggiornamento, la stessa pagina ha fatto sapere come «E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di distribuzione comunica che sta ultimando di ripristinare definitivamente i guasti nelle zone della città che nelle scorse ore sono state interessate dalla sospensione di elettricità. In queste ore saranno possibili interruzioni a singhiozzo per il passaggio dai gruppi elettrogeni temporanei alla rete elettrica».

Corso anche lui al Salesi per assicurarsi in prima persona di quanto stava accadendo, il vicesindaco Giovanni Zinni, in qualità di assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile ieri sera ha invece fatto sapere, sempre tramite Facebook, che «Ieri e oggi sono state giornate difficili per via del caldo da bollino rosso. Diversi e significativi purtroppo i guasti delle linee elettriche in zona Palombina e quartiere Adriatico. Il Comune di Ancona ha aperto il Coc di Protezione Civile per monitorare la situazione ed è in costante contatto con i vertici di Enel affinché le linee siano ripristinate al più presto. Adesso siamo all'ospedale Salesi di Ancona dove fortunatamente la situazione è sotto controllo. Enel ritiene che entro domani saranno terminati i disservizi».

L’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche invece questa mattina sul Salesi ha diramato il seguente comunicato: «In merito al black out tra Ancona e Falconara, dovuto ad un problema tecnico dell’Enel, la Direzione Generale dell’Aoum informa e rassicura che i pazienti e i familiari stanno bene. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed è stata allertata la Protezione Civile. Sono in funzione i gruppi elettrogeni e quindi la situazione è monitorata costantemente ed è tutto sotto controllo. I dirigenti medici, il personale infermieristico e gli operatori socio sanitari collaborano con le squadre dei Vigili del Fuoco per assistere al meglio tutti i pazienti. La Direzione Generale è sul posto per seguire da vicino gli sviluppi della situazione».