Blackout anche al Guasco, Zinni: «A settembre faremo il punto con l'Enel, questi episodi devono ridursi e in fretta»

ANCONA – Blackout in tanti quartieri di Ancona. In merito alle criticità merse nelle ultime ore, oggi pomeriggio è giunto il punto sulla situazione da parte del Comune.

Il dirigente della Protezione civile Comunale Riccardo Borgognoni ha riferito che l’Enel è intervenuta ieri a Collemarino insieme con la polizia locale e con la stessa Protezione civile. Tramite il comandante della polizia locale Marco Ivano Caglioti sono state date le necessarie indicazioni per il corretto approntamento del cantiere e per mitigare, contestualmente, le criticità della viabilità in via Flaminia, direttrice da Nord. Dalle 23 di ieri 18 luglio e fino alle 3 del mattino, è stato invece necessario un intervento all’ospedale pediatrico Salesi a seguito di una segnalazione ricevuta tramite il sistema regionale di protezione civile, riguardante un importante black out che ha interessato le zone del Passetto e di Pietralacroce. Erano presenti anche il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Giovanni Zinni e il dirigente Borgognoni, i quali hanno monitorato la risoluzione delle criticità tecniche e impiantistiche, restando in costante contatto con la direzione e i tecnici dell’azienda ospedaliera, i dirigenti della Protezione civile regionale, con la Sala Operativa Unificata Permanente (Soup), i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana. Il problema riscontrato è stato parzialmente risolto con l’installazione da parte di Enel di un gruppo elettrogeno.

L’Enel è poi intervenuta su via Panoramica e su via Angelini. Questa mattina l’Azienda ha comunicato la possibilità di ulteriori interruzioni temporanee dell’elettricità, fino al completo distacco del gruppo elettrogeno e al ripristino degli allacci alla rete. Nella mattinata gli interventi si sono poi concentrati sulla zona del Guasco, piazza Stracca e lungomare Vanivitelli e nel primo pomeriggio un altro guasto si è verificato in una parte di via Magenta, dove si è resa necessaria la rimozione di alcuni veicoli da parte della Polizia locale per permettere alle ditte Enel di intervenire.

«Queste giornate di bollino rosso – commenta il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Giovanni Zinni - sono state intense. Abbiamo ritenuto fondamentale, in accordo con il sindaco, aprire il Coc. Era assolutamente opportuno monitorare tutti i guasti che si sono verificati e allo stesso tempo occorreva intervenire a supporto delle categorie fragili, degli anziani e soprattutto dell’ospedale Salesi. Abbiamo affrontato l’emergenza e ci siamo impegnati a vederci a settembre con Enel per fare il punto della situazione e del quadro complessivo della città. Il nostro auspicio è che questi episodi si riducano in fretta visti i disservizi che si sono venuti a creare».