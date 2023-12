Sfondano la recinzione e bivaccano all'ex cinema: sette adolescenti rischiano la denuncia

ANCONA - Fumo nell'area recintata dell'ex cinema Oz di via Damiano Chiesa, era un bivacco di adolescenti. La polizia ha trovato, ieri sera, sette ragazzi che erano entrati dopo aver divelto la recinzione. Prima ne hanno scoperto uno, trovato su un muretto, poi si sono presentati spontaeamente gli altri sei. Identificati, sono stati portati tutti in questura e riaffidati ai genitori, in attesa della denuncia da parte dei proprietari.